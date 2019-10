Ratingen : Sechs Busse fahren ab Montag eine Umleitung

(RP) Wegen Bauarbeiten wird die Jägerhofstraße zwischen Heinrichstraße und Wittlaerer Straße gesperrt – ab Montag, 14. Oktober, für etwa zwei Tage.

Linien 752, 754 und DL1: Die Busse fahren in Richtung Lintorf ab „Annastraße“ und in Richtung Düsseldorf und Ratingen Ost ab „Oberbusch“ eine Umleitung. Die Haltstelle „Alter Kirchweg“ muss entfallen, stattdessen die Haltestelle „Annastraße“ nutzen. „Am Rosenkothen“ wird an die Haltestelle „Gerhart-Hauptmann-Straße“ der Linie 756 verlegt. Linie 756: Die Busse fahren in Richtung Theodor-Heuss-Brücke ab „Friedhof, Osteingang“ eine Umleitung. „Am Rosenkothen“ wird an die Haltestelle „Gerhart-Hauptmann-Straße“ der Linie 758 verlegt. „Alter Kirchweg“ muss entfallen, stattdessen die „Annastraße“ nutzen. Linie 757: Die Busse fahren in Richtung Ratingen Ost ab „Annastraße“ und in Richtung Düsseldorf ab „Gorch-Fock-Straße“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Alter Kirchweg“, „Am Rosenkothen“ und „Gerhart-Hauptmann-Straße“ entfallen, stattdessen „Annastraße“ oder „Gorch-Fock-Straße“ nutzen.