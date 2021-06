Freizeitspaß : Saunabesuch ist ab 11. Juni wieder möglich

Da kommt Freude auf. Der Besuch der Sauna des Allwetterbades in Lintorf kann wieder gebucht werden. Foto: RP/Falco Peters Photography www.fal

Ratingen Für den Zutritt muss man sich als Getesteter, Geimpfter oder Genesener ausweisen.

(RP) Sinkende Infektionszahlen schaffen in vielen Bereichen Öffnungsperspektiven. Daher können das Allwetterbad Lintorf und das Freibad Angerbad für das Freizeitschwimmen sowie auch die Sauna Lintorf am 11. Juni wieder geöffnet werden. Der stabile 7-Tage-Inzidenzwert unter 50 im Kreis Mettmann ermöglicht unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverordnung den Saunabetrieb mit Personenbegrenzung. Für den Zutritt zur Anlage muss man sich analog zum Schwimmbadbesuch als Getesteter, Geimpfter oder Genesener ausweisen und benötigt ein zuvor erworbenes E-Ticket. Die Sauna Lintorf kann damit ab dem 11. Juni in folgenden Zeitfenstern besucht werden: Öffnungszeiten Sauna Lintorf, Montag bis Freitag: 1. Zeitfenster: 10 bis 13 Uhr, 2. Zeitfenster: 13.30 bis 16.30 Uhr, 3. Zeitfenster: 17 bis 21 Uhr,