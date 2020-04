Ratingen : Schwimmbäder bleiben geschlossen

Ratingen Bis zum 3. Mai sind viele Einrichtungen und Angebote in der Stadt nicht verfügbar.

(RP) Die Kitas bleiben vom Grundsatz her geschlossen. Die Notversorgung, die seit Beginn der Schutzmaßnahmen im März für Eltern angeboten wird, die in so genannten systemrelevanten Berufen arbeiten, soll demnächst auf gewisse andere Berufe erweitert werden. Genaueres dazu wird mitgeteilt, sobald die Konkretisierungen seitens der Landesregierung vorliegen.

Publikumsverkehr in den städtischen Verwaltungsgebäuden ist nur nach Terminvereinbarung möglich. Auch soll der persönliche Besuch grundsätzlich auf die Fälle beschränkt werden, in denen er unbedingt erforderlich ist. Die Kontaktdaten der Ämter sind unter www.ratingen.de in der Corona-Infobox aufgelistet. „Diese Maßnahmen sind zwingend erforderlich, um das Risiko einer Infektion so weit wie möglich zu senken“, sagt Bürgermeister Klaus Pesch.