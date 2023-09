Ratinger Stadtteil Chlorgas-Einsatz für die Feuerwehr in Hösel

Glücklicherweise konnte keine Verletzung festgestellt werden. Bei einer anschließenden Messung durch einen Trupp mit Chemikalienschutzanzug wurde in den Kellerräumen eine Konzentration an Chlorgas nachgewiesen. Für die Beseitigung der Chlorgase mussten Einsatzkräfte den Keller belüften. Dies wurde dadurch erschwert, dass der betroffene Raum keine Fenster hatte. Mittels eines Be- und Entlüftungsgerätes konnte das Chlorgas ins Freie gedrückt werden. Nach erfolgter Freimessung konnte das Haus an den Bewohner übergeben werden. Der Einsatz unter Chemikalienschutzanzügen ist gerade bei großer Wärme extrem belastend, da zum Schutz der Einsatzkräfte kein Luftaustausch stattfinden kann. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr und dem Rettungsdienst auch die Standorte Hösel, Eggerscheidt, Lintorf und Mitte.