Schwerpunkteinsatz in Ratingen und Städten des Kreises Mettmann : Polizei-Knöllchen sollen Einsicht fördern

182 Verwarnungen – das war das Ergebnis des jüngsten Schwerpunkteinsatzes. Foto: dpa/-

Ratingen/Kreis Mettmann Einen Vormittag lang war die Polizei in Ratingen und weiteren Städten des Kreises Mettmann im Schwerpunkteinsatz. „Projekt korrekt“ hat seit zehn Jahren zum Ziel, schwächere Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/köh) Zum Schutz von Radfahrern und Fußgängern hat die Polizei in Ratingen, Hilden, Haan, Langenfeld und Monheim am Rhein schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei zahlreiche Verwarngelder gegen Autofahrer, aber auch gegen Radfahrer sowie Fußgänger aussprechen müssen.

Flankiert wurde der Kontrolleinsatz von einem Info-Stand der Verkehrsunfallprävention in Ratingen. Im Einsatzzeitraum zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr stellten die Polizeibeamten insgesamt 182 Verkehrsverstöße fest. 86 Mal schritt die Polizei bei Fehlverhalten von Radfahrern und Fußgängern ein, 96 Mal gegen Autofahrer. Begleitet wurden die Maßnahmen durch einen Stand der Verkehrsunfallprävention in Ratingen-Mitte. Dort konnten sich Interessierte in der Zeit zwischen 9.30 und 11.30 Uhr rund um die Thematik Sicherheit von Radfahrenden und zu Fuß Gehenden informieren.

INFO Ein Hauptgrund für Unfälle ist erkennt Die Ablenkung im Straßenverkehr durch die Nutzung von Mobiltelefonen ist nach Polizeierkenntissen „leider eine verstärkt auftretende Unfallursache, welche bei nahezu allen Verkehrsarten feststellbar ist“.

Das sind die Ergebnisse im Einzelnen: In Ratingen mussten die Beamten insgesamt 42 Verstöße ahnden, insbesondere, weil Radfahrer nicht die als nutzungspflichtig ausgewiesenen Radwege genutzt hatten oder unerlaubt in der Fußgängerzone geradelt waren. Sieben Radfahrer hatten zudem während ihrer Fahrt mit dem Smartphone hantiert – unerlaubt und deshalb geahndet. 16 der 42 Verstöße gingen auf die Konten von Autofahrern, nicht ordnungsgemäß abgebogen waren oder nicht an einem Stopp-Schild gehalten hatten.

In Hilden und Haan musste die Polizei 37 Verstöße ahnden – 17 davon gegen Autofahrer, die durch ihr Fahrverhalten Radfahrer behindert haben, unter anderem, weil sie über Radwege gefahren waren.

In Langenfeld und Monheim am Rhein zählte die Polizei 54 Verstöße, wovon 15 von Autofahrerinnen und Autofahrern begangen wurden. Alleine siebenmal musste die Polizei ein Verwarngeld erheben, weil sich Autofahrerinnen und Autofahrer nicht an die Vorfahrtsregeln gehalten hatten.

Hintergrund der Kontrollen ist, dass immer mehr Menschen auch im Kreis Mettmann auf das Fahrrad, ein Pedelec oder ein E-Bike umgestiegen sind. Viele unterschätzen dabei allerdings die Gefahr eines Unfalls: Im Jahr 2021 verunglückten 431 (2020: 497) Radfahrer sowie Pedelecfahrer im Kreis Mettmann. Besonders alarmierend ist aus Sicht der Polizei, dass die Anzahl der selbst verschuldeten Alleinunfälle ohne Fremdeinwirkung – insbesondere bei Pedelecfahrern – in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat.

Das vor zehn Jahren initiierte „Projekt korrekt“ soll der Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Fußgängern und Fahrradfahrern dienen und für mehr Sicherheit auf unseren Straßen sorgen. Diese Verkehrsteilnehmer besitzen „keine Knautschzone“ und daher ein hohes Verletzungsrisiko, bei Unfällen.

Der Schwerpunkt der Aktionen liegt verstärkt in den Kommunen mit erkennbar stärkerem Fahrradverkehr. Erkannte Ursachen von Radfahrunfällen sind unter anderem das Benutzen der falschen / verbotenen Fahrbahn, das Nichtbeachten des Rechtsfahrgebotes sowie unvorsichtiges Ein- und Anfahren.