Schwerpunkteinsatz : Polizei ahndet 133 Verstöße

Die Polizei war am Donnerstag in verschiedenen Städten des Kreises im Einsatz. Foto: Jochen Tack

Ratingen (RP) Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat am Donnerstag einen erneuten Schwerpunkteinsatz zur Verkehrssicherheit von Fußgängern sowie von Fahrradfahrern im öffentlichen Straßenverkehr in ausgewählten Städten des Kreises Mettmann durchgeführt, darunter auch in Ratingen. Die Beamten führten im Rahmen des Einsatzkonzeptes zahlreiche Präventionsgespräche.

In insgesamt 133 Fällen musste das Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern repressiv geahndet werden.

In Ratingen wurden 21 Verwarnungsgelder wegen Fuß- / Radverstößen, 12 Verwarngelder wegen Kraftfahrzeugverstöße, und 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Kraftfahrzeugverstößen verhängt.

Abgerundet wurde das Präsenzkonzept durch einen Informationsstand der Verkehrssicherheitsberatung, der im Vorraum eines Verbrauchermarktes an der Homberger Straße in Ratingen anzutreffen war. Die Experten der Verkehrsunfallprävention gaben hier rund um das Thema Teilnahme am Straßenverkehr als Radfahrer sowie als Fußgänger präventive Tipps.