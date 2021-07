Ratingen : Zusammenstoß mit Reh: Motorradfahrer verletzt

Ratingen Inwiefern das Reh bei dem Unfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. Das Tier war nach dem Zusammenstoß weiter auf die angrenzenden Felder gelaufen. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

(kle) Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Meiersberger Straße in Homberg schwer verletzt worden. Der Mann war dort mit einem Reh zusammengestoßen, das die Straße überquert hatte. Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war der Mettmanner gegen 15.20 Uhr auf seiner Yamaha über die Meiersberger Straße in Richtung Mettmann gefahren, als in Höhe Schrieversweg plötzlich ein Reh über die Straße eilte. Laut eigenen Angaben konnte der Mann nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Wildtier kam. Dabei stürzte der Motorradfahrer zu Boden. Zeugen alarmierten Rettungskräfte, die den Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus brachten, wo er stationär aufgenommen wurde.