Unfall in Homberg : Ratinger stirbt nach Unfall auf der Brachter Straße

(kle) Der 56-jährige Ratinger, der am Montag, 31. Januar, auf der Brachter Straße bei einem Unfall sehr schwer verletzt wurde, ist an diesem Donnerstag in einem Krankenhaus gestorben. Wie bereits berichtet, war der Fahrer eines 40-Tonnen-Sattelzuges aus bislang immer noch ungeklärter Ursache mit hoher Wucht in das Heck des Wagens des Ratingers gefahren, der dort auf Höhe des Park-and-Ride-Parkplatzes an einer roten Ampel gestanden hatte.