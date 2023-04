Crash in Lintorf Drei Verletzte bei Unfall in Lintorf

(kle) Am frühen Donnerstagabend ist es in einem Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Drei Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Das war geschehen: Gegen 18.10 Uhr befuhr eine 22-jährige Solingerin mit ihrem Opel Corsa den Breitscheider Weg. Im Einmündungsbereich zur Kalkumer Straße wollte sie nach links auf die Kalkumer Straße einbiegen. Sie missachtete eine von links kommende, vorfahrtberechtigte 48-jährige Ratingerin, die mit ihrem Seat Arona die Kalkumer Straße in Richtung Angermund befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel Corsa auf eine Verkehrsinsel geschleudert, wo er liegen blieb. Sowohl die 22-jährige Fahrzeugführerin als auch ihre 39-jährige Beifahrerin wurden so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus bringen mussten. Die 48-jährige Seat-Fahrerin wurde leicht verletzt, ihre Beifahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 5.000 Euro.