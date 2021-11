Breitscheid : Fahrer stirbt bei Unfall auf der A 3

Breitscheid Es geschah in der Nacht zum Montag in der Nähe des Kreuzes Breitscheid.

(RP/kle) Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A 3 südlich des Kreuzes Breitscheid in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Nach umfassender Erkundung der über mehrere hundert Meter ausgedehnten Unfallstelle stellte man fest, dass mehrere Pkw in einen Unfall verwickelt waren.