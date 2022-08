Ratingen : Unfall: Drei Verletzte auf der A 3 bei Breitscheid

Ratingen Kurz hinter dem Kreuz Breitscheid fuhr ein Wuppertaler aus bisher ungeklärter Ursache einer Frau aus Köln auf. Der vermeintliche Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

(kle) Bei einem Verkehrsunfall sind am frühen Sonntagabend auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln drei Menschen zum Teil so schwer verletzt worden, dass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.