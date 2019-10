Ratingen : Schwer verletzte Frau: Es fehlt noch eine heiße Spur

Im Fall der schwer verletzten Frau, die am Montagmorgen vergangener Woche schwer verletzt am Rand der Straße Am Sondert in Breitscheid gefunden wurde, gibt es immer noch keine heiße Spur. Auf RP-Anfrage teilte ein Polizeisprecher gestern mit, dass sie offenbar auf dem Weg zur Arbeit war und von einem Kleinlaster erfasst wurde.

Die Frau sei noch nicht vernehmungsfähig, hieß es. Es hätten sich Zeugen gemeldet, doch ein entscheidender Hinweis sei bisher nicht eingegangen.

Gesucht wird nach einem noch unbekannten Kleinlastwagen, der von Zeugen sehr früh an dem erst später identifizierten Unfallort gesehen wurde. Dieser Lkw stand auf der Fahrspur in Richtung Hösel und hatte zwei Rundum-Warnleuchten auf dem Dach – mit gelb-orangefarbenem Blinklicht eingeschaltet. Fahrer dieses Kleinlastwagens soll ein Mann mit gelbem Helm gewesen sein.

Ein Zeuge, der hinter dem nur vage beschriebenen Kleinlastwagen stoppen und kurz warten musste, berichtet davon, dass vor ihm zwei weitere in gleicher Richtung fahrende Pkw ebenfalls kurz hielten.

Am Unfallort wurden Fragmente eines Lkw-Spiegels gefunden und sichergestellt, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu dem gesuchten Unfallfahrzeug gehören.

Wichtige Fragen aus Sicht der Polizei: Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Kleinlastwagen mit Rundum-Warnleuchten, zu dessen Herkunft, Eigentümer oder aktuellem Standort machen? Wer kennt den an der Unfallstelle beobachteten Fahrer des Kleinlastwagens, der am frühen Montagmorgen einen gelben Schutzhelm trug?