Heiligenhaus : Reaktionen auf Störer bei Schweigeminute

Heiligenhaus Ein Mitglied der WAHL-Fraktion im Rathaus hatte die Schweigeminute kurz vor deren Ende für einige Sekunden per Einsatz eines transportablen Lautsprechers stören können.

(köh) Empörung löst nachträglich die Störung der Schweigeminute für Angehörige von Corona-Opfern und Helfern in der Pandemie aus. Am Montag Abend hatte Nils Jasper, erklärter Impfpflicht-Gegner und Mitglied der WAHL-Fraktion im Rathaus, die Schweigeminute kurz vor deren Ende für einige Sekunden per Einsatz eines transportablen Lautsprechers stören können. Wie berichtet, brachte ihm das spontan „Pfui“-Rufe ein. Polizei und Ordnungsdienst sorgten dafür, dass die Störung kurz blieb.

WAHL-Fraktionschef Stefan Okon kommentierte auf Anfrage so: „Das war kein in dem Sinn politischer Vorfall, dass er die Arbeit von WAHL als Partei oder Fraktion beträfe.“ Dennoch werde das am kommenden Montag in der Fraktionssitzung thematisiert werden.