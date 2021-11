Schule in Ratingen : Gesamtschule drängt auf Erweiterung

Der Platz an der Martin-Luther-King-Gesamtschule in Ratingen West ist knapp. Eine Erweiterung soll helfen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen West Die Martin-Luther-King-Schule kommt an ihre Kapazitätsgrenzen. Ein Erweiterungsbau ist beschlossen. Doch bei der Stadt Ratingen bewegt sich nichts, kritisiert die Schule. Die SPD macht mit einem Antrag für den Schulausschuss Druck.

Mit einem Hilferuf wandte sich die Schulleitung der Martin-Luther-King-Gesamtschule an die Ratinger Stadtverwaltung. „Seit dem Jahr 2016 kommuniziert die Schulleitung gegenüber dem Schulträger den eklatanten Platzmangel, der vor allem durch die Inklusion ausgelöst wurde“, so heißt es in dem Schreiben. Einen Planungsentwurf für das Schulzentrum gibt es bereits, die Bezirksregierung hake immer wieder nach, wie weit die Baumaßnahme fortgeschritten sei – nur seitens der Stadt Ratingen passiere rein gar nichts, kritisieren Schulleitung und Lehrerrat.

Tatsächlich bescheinigte eine Erhebung aus dem Jahr 2015 der Martin-Luther-King-Gesamtschule ein Defizit von zwölf Unterrichtsräumen und sechs Förderräumen. Auch die Käthe-Kollwitz-Schule hatte seinerzeit Bedarf an fünf zusätzlichen Klassenräumen. Das Bonhoeffer-Gymnasium schlug vor, zwei sanierungsbedürftige Sporthallen durch eine Dreifachsporthalle zu ersetzen. Handlungsbedarf gab es also genug.

Der nächste Schulausschuss kommt am Mittwoch, 1. Dezember, ab 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses an der Minoritenstraße zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Fortführung des Projekts Boje, das Programm der Volkshochschule, die Baumaßnahme am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium und nun auch auf Antrag der SPD die Baumaßnahme am Schulzentrum West.

Dass im Jahr 2017 die letzte Hauptschule in Ratingen ihre Pforten schloss, löste einen zusätzlichen Schülerstrom aus, die in der Gesamtschule eine Alternative sahen. Die Raumnot der Martin-Luther-King-Schule wirkte sich auch auf die Käthe-Kollwitz-Schule und das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium aus. Direktorin Irene Schulz schlug bereits im Oktober 2015 vor, an einer Ratinger Realschule einen Bildungsgang der Hauptschule einzurichten, um den steigenden Schülerzahlen an der Gesamtschule zu begegnen. Erweiterungspläne für das gesamte Schulzentrum sollten die Not lindern.