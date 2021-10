Verkehrssicherheit in Ratingen : Schulwege: Stadt soll für freie Sicht sorgen

Ratingen Die CDU Mitte beklagt: Verkehrsschilder sind durch Pflanzen an manchen Straßen nicht mehr zu erkennen. Die CDU hat deshalb eine Mängelliste eingereicht.

Auch verschiedene Verkehrsschilder sind durch üppigen Pflanzenwuchs an manchen Straßen nicht mehr zu erkennen. Dies ist insbesondere für Tempo 30 Km/h Schilder rund um Schulen und an Schulwegen notwendig.

Betroffen sind unter anderem die Minoriten-, Mülheimer-, Werdener-, Theodor-, Brückstraße sowie die Daniel-Goldbach-Straße. Die CDU hat zur Unterstützung der Verwaltung nun eine Liste mit Fotos und Standorten dem Bürgermeister Klaus Pesch übergeben. Nun soll das Grünflächenamt durch ein maßvolles Freischneiden den Lichtstrahlen wieder ein Durchkommen auf die Straßen und Bürgersteige ermöglichen. Denn so wichtig eine gute Straßenbeleuchtung und gute Sicht für die Sicherheit der Bürger ist, so sind natürlich Bäume auch die grüne Lunge der Stadt und Schattenspender.

Bei der Gelegenheit appelliert die CDU auch noch einmal an alle Verkehrsteilnehmer, in der dunklen Jahreszeit besonders aufmerksam, vorausschauend und rücksichtsvoll zu fahren. In besonderem Maße gelte dies an Schulen, Kindergärten, Altenheimen und Sportstätten, so Diedrich.