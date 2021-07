Unternehmen blickt zurück auf 2020 : Schulte-Schlagbaum „hart getroffen“ von Corona

Niederberg Die weltweite Corona-Pandemie war die bestimmende Größe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 im gesamten Schulte-Schlagbaum Konzern.

Dennoch konnte das betriebliche Ergebnis (EBIT) aufgrund der verbesserten operativen Performance leicht gesteigert werden. Dabei waren, wie es weiter in der Mitteilung heißt, „sowohl in 2019 als auch in 2020 signifikante Einmaleffekte enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Sondereffekte und der Corona-Krise wird das betriebliche Ergebnis alles in allem als zufriedenstellend beurteilt.“

Durch die im vergangenen Jahr weitgehend produkttechnisch abgeschlossene Integration der Sächsische Schlossfabrik GmbH in die Schulte-Schlagbaum AG wurden erstmals die daraus resultierenden positiven Ergebniseffekte insbesondere im letzten Quartal 2020 realisiert. Eine große Herausforderung stellte aber der weitgehende coronabedingte Ausfall der in den Werken oder vor Ort in den Werkstätten beschäftigten Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung dar. Mit viel Engagement und fachlicher Kompetenz gelang es, in kurzer Zeit Alternativlieferanten aufzubauen und somit die Lieferfähigkeit an beiden Standorten, also sowohl im Mutterhaus in Velbert als auch beim Tochterunternehmen in Groitzsch, aufrecht zu erhalten. Bei leicht gestiegenen Umsätzen von rund einem Prozent in 2020 im Vergleich zu 2019 konnte man den angestrebten Turnaround realisieren. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass das Geschäftsjahr 2020 die strategische Entscheidung des Zukaufs der Sächsische Schlossfabrik im Jahr 2018 positiv verstärkt hat.