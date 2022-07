Wirtschaft in Niederberg : Rekord bei Schulte-Schlagbaum

Niederberg Die Velberter Schloss- und Beschlagexperten melden die höchsten Umsatzerlöse der Firmengeschichte. Trotzdem war die Corona-Pandemie die bestimmende Größe.

Weiterhin bestimmende Größe im gesamten Konzern war auch in 2021 wieder die weltweite Corona-Pandemie. „Diesen Herausforderungen ist die Schulte-Schlagbaum-Gruppe mit einer großen Anpassungsfähigkeit sowie vorausschauender Ressourcenplanung begegnet“, teilt das Unternehmen mit. Vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte beschäftigten die Gruppe die stark gestiegenen Kosten bei der Beschaffung von Rohmaterial sowie die signifikant gestiegenen Lieferzeiten der Vorlieferanten. Diesen Widrigkeiten zum Trotz, hat die Gruppe das Geschäftsjahr 2021 mit den höchsten Umsatzerlösen der Unternehmensgeschichte in Höhe von 59,2 Millionen Euro abgeschlossen (rund 17 Prozent Steigerung zum Vorjahr: 50,8 Millionen Euro). Infolge des Umsatzanstiegs und der verbesserten operativen Performance aller Geschäftseinheiten konnte das betriebliche Ergebnis (EBIT) auf 2,9 Millionen Euro (Vorjahr: 2,2 Millionen Euro) gesteigert werden. Der Konzernjahresüberschuss stieg von 1,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 2,3 Millionen Euro in 2021.