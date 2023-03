Bildung in Heiligenhaus Neues Trio für die Schulsozialarbeit

In Sophia Hillesheims Büro an der Hunsrückstraße liegt eine bunte Pappschachtel auf dem Tisch: „Differix, das knifflige Konzentrationsspiel“. Kein Überbleibsel eines munteren Spieleabends, sondern eines von sehr vielen Arbeitsmitteln für sie wie für Marc Leußler und Lisa Mayer. Sie sind das neue Trio für die Schulsozialarbeit an den fünf Grundschulen der Stadt. Ihre Aufgabengebiete sind alles andere als ein Kinderspiel. Aber Spiele sind eben auch willkommen in den Schulstunden, die sie mit den Kindern verbringen.