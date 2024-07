Schulsanierungen in den Ferien Auszeit für Schüler – Stress für Bauplaner

„Es ist einfach so: Wir haben tolle Firmen, aber deren Auftragsbücher sind restlos voll“, so die Erfahrung des Beigeordneten, in dessen Geschäftsbereich auch die Schulen fallen. So ist ein weiterer dicker Brocken für das kommende Jahr in Planung: die Aufstockung des Kant-Gymnasiums für den G9-Betrieb der Zukunft, inklusive Dachsanierung nebst Phtovoltaikanlage. Für ein Großvorhaben an der Suitbertusschule ist der Preis bekannt: Zwei Millionen Euro wird deren Aufstockung kosten.