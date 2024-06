Schulministerin zu Gast am Weizsäcker-Gymnasium Entspannter Dialog mit einer Schulgemeinde

Austausch zwischen Ministerin, Eltern, Lehrern und Schülern – das war Zweck der Ratingen-Visite von Dorothee Feller. Die Schülervertreter Eleni Melikidou und Mark Rosenbrock (CFvW) nutzten die Gelegenheit, ganz praktisch und fragten: „Frau Feller, wir haben gerade Abi gemacht. Wie geht es denn jetzt weiter mit uns? Was empfehlen Sie uns für den Übergang von Schule zu Beruf? Sie standen ja auch mal vor der gleichen Entscheidung und haben es bis ins Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW geschafft." Feller beantwortete diese Frage mit ihrer persönlichen Motivation Jura zu studieren und Verwaltungsexpertin werden zu wollen, die sie schon aus ihrer Zeit im Leistungskurs Geschichte der Oberstufe und hier explizit der Beschäftigung mit der Weimarer Verfassung, dem Dritten Reich und der Gründung der Bundesrepublik gezogen hat. Feller betonte, dass deswegen auch eines ihrer zentralen Anliegen die Stärkung der Demokratiefähigkeit und das Engagement der Schülerinnen und Schüler in Gremien wie Schülervertretungen und Schülerparlamenten sei: „Wir brauchen mehr Bildungsformate für SchülerInnen, mit denen demokratisches Handeln erlebbar gemacht wird und in denen eine Diskussionskultur gepflegt wird und in denen die SchülerInnen lernen, sich eine Meinung zu bilden und diese auch demokratisch zu vertreten."