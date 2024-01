Schulkinowochen in Ratingen Filme schauen - das ist auch Unterricht

Im Wissenschaftsjahr 2024 geht es um die „Freiheit“. Die Schulkinowochen NRW widmen diesem Thema ein Sonderprogramm mit Filmen für alle Altersstufen von der Grundschule bis zur Oberstufe. Das Sonderprogramm „17 Ziele – Kino für eine bessere Welt“ zeigt eine Auswahl an Filmen passend zum Welt-Zukunfts-Vertrag, der Agenda 2030. Es geht um ein gutes Leben für alle Menschen in einer nachhaltigen, gerechten Welt. In Ergänzung zu diesen Sonderprogrammen werden außerdem Gespräche mit Filmschaffenden oder auch mit Expertinnen und Experten zum Wissenschaftsjahr sowie Kinoseminare und Fortbildungen für Lehrkräfte zur Filmanalyse im Unterricht angeboten.