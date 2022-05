Ratingen vor den Sommerferien : Unterricht in Kino I und Kino II

Ratingen Ein Stück Entspannung schon vor den Ferien: Die Schulkinowochen beginnen. Die Ratinger Kinos sind mit einem Programm dabei, das Vorschülern ebenso etwas bietet wie Oberstufenschülern.

(RP/köh) Im Februar 2020 schloss sich pandemiebedingt vorerst der Vorhang für die SchulKinoWochen NRW – nun ist das größte filmpädagogische Projekt Nordrhein-Westfalens zurück in den Lichtspielhäusern des Landes. Bis zum 15. Juni öffnen mehr als 100 Kinos von Aachen bis Wuppertal ihre Türen für die 15. Ausgabe der SchulKinoWochen, veranstaltet von „Vision Kino – Netzwerk für Film und Medienkompetenz“ und „Film+Schule NRW“, einer gemeinsamen Initiative des Landschafts¬verbands Westfalen-Lippe (LWL) und des Ministeriums für Schule und Bildung NRW. Mehr als 80.000 Anmeldungen sind bislang beim Projektbüro im LWL-Medienzentrum in Münster eingegangen.

Offiziell eröffnet sind die Wochen bereits. Das geschah im Filmkunsttheater Astra in der Essener Innenstadt. Oliver Bals, Abteilungsleiter im Ministerium für Schule und Bildung NRW, und LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, äußerten sich erfreut über die Rückkehr ins Kino: „Es ist ganz entscheidend, wo Filme geschaut werden - auf einem Tablet, einem Smartphone, einem Fernseher oder im Kino auf der großen Leinwand. Ich bin überzeugt davon, dass das mit Abstand intensivste filmische Erleben im Kino stattfindet, gemeinsam mit vielen anderen Schülerinnen und Schülern.“ Oliver Bals vom Schulministerium ergänzte: „Filme lesen lernen, also kritisch zu reflektieren, zu hinterfragen und einzuordnen, ist eine Kernkompetenz im Rahmen des Lernens und Lehrens in der digitalen Welt und deshalb sind die SchulKinoWochen NRW ein so wichtiges medienpädagogisches Projekt.“