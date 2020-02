Sturm : Schulen und Kitas sind heute geschlossen

Lagebesprechung am Sonntag: Der Planungsstab der Feuerwehr mit Dezernent Rolf Steuwe (Zweiter von rechts stehend) und Bürgermeister Klaus Konrad Pesch (ganz rechts). Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Stadt reagierte auf die Sturmwarnung. Seit gestern Mittag gab es Einsatzvorbereitungen der Feuerwehr.

Es war die Ruhe vor dem großen Sturm. Und dann kam am frühen Sonntagnachmittag die offizielle Warnung der Stadt. Der Deutsche Wetterdienst erwartete ab dem gestrigen Sonntag und für den heutigen Montag einen schweren Sturm mit orkanartigen Böen, der auch über Ratingen hinwegfegen wird.

Ab dem Sonntagnachmittag wurden verbreitet Windgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde erwartet, das entspricht der Windstärke zehn. In Verbindung mit Schauern und Gewittern werden sogar orkanartige Böen von bis zu 120 Stundenkilometern nicht ausgeschlossen. Die Sturmböen sollen auch den gesamten Montag über anhalten.

Kreis Wegen der Sturmwarnung haben die Schulleitungen der Förderschulen und der Berufskollegs in Absprache mit dem Schulträger Kreis Mettmann entschieden: Die Förderschulen/-zentren sind geöffnet, es findet aber kein Unterricht und auch kein Fahrdienst statt. Die Berufskollegs sind geöffnet – ebenso die heilpädagogischen/integrativen Kitas des Kreises.

Schulen der Stadt Ratingen und städtische Kindergärten bleiben vorsorglich am heutigen Montag geschlossen. Notdienste werden in allen Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder eingerichtet. Die Verantwortung für den sicheren Weg zur Schule oder zur Tageseinrichtung für Kinder und zurück nach Hause obliege den Erziehungsberechtigten, heißt es in einer Mitteilung des Bürgermeisters.