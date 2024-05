Lintorfer Ortsgeschichte Gespräche im Schatten von St. Anna

Wenn die Grundschüler in Kostümen, die der Kleidung der Vergangenheit nachempfunden wurden, durch Lintorf ziehen, hat es mit Karneval ganz und gar nichts zu tun. Sie verwandeln sich vielmehr in „Zeitzeugen“, lernen etwas über die Vergangenheit ihres Wohnortes und vermitteln ihr Wissen an die Zuhörer, in dem sie die geschichtsträchtigen Gebäude in ihrem Dorf sowie die Menschen, die dort einst wohnten und wirkten, vorstellen So erwartet beispielsweise am alten Friedhof der Steinmetz im grauen Kittel seine Besucher, „Pfarrer Bernhard Schmitz“ steht im feierlichen Gewand an der Kirchpforte der St. Anna Kirche, oder „Eve von Helpenstein“ präsentiert im Kleid einer Edelfrau das Mühlengut.