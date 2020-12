Wie Ratinger Schulen den Corona-Alltag organisieren : Schulalltag – einmal mehr neu definiert

Schulleiterin Irene Schulz, Birgit van-Hall und Heike Winterberg (v. l.) bei einer Konzept-Besprechung an der Martin Luther-King-Gesamtschule. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Präsenzpflicht an Schulen ist aufgehoben. Damit ist ein Konzept außer Kraft, das die die Martin-Luther-King-Gesamtschule schon sehr früh mit Erfolg an den Start gebracht hatte. Und auch das Innenstadt-Gymnasium setzte für einen Traditionstermin auf neue Wege. Von Freitagnachmittag an ging es an den beiden größten städtischen Schulen einmal mehr um einen flinken Neustart.

Jeder kennt dieses Schulflur-Bild: Kaum ertönt der Gong, füllen sich Flure und Treppenhäuser schlagartig, es ist Pause oder Schulschluss. Es ist genau dieses Bild, das in Coronazeiten dringend verhindert werden soll. Wo immer möglich geht es um Abstand und zeitliche Entzerrung.

Durch die Aufhebung der Präsenzpflicht (siehe Infokasten) wurde der Schulalltag am späten Freitagmittag automatisch wieder einmal neu definiert. Irene Schulz, Leiterin der Martin-Luther-King-Gesamtschule, zu den direkten Folgen: „Schüler und Lehrer sind über eine Durchsage gegen 13 Uhr darüber informiert worden, dass sie bitte alle die Homepage der Schule am Wochenende beachten und verfolgen sollen, da wir dort weitere Maßnahmen und Entscheidungen zum veränderten Schulbetrieb ab Montag bekanntgeben werden. Eine kurze Vorab-Info für alle haben wir sofort auf die Homepage gestellt, da nicht mehr alle Schüler im Unterricht waren.“ Ihr Kommentar: „Es ist schon eine äußerst herausfordernde Aufgabe in diesen Zeiten eine so große Schule planvoll und vorausschauend zu leiten.“

INFO Verzicht auf Präsenzpflicht Für Klassen eins bis sieben gilt: Es gibt das Regelangebot. Eltern können entscheiden, ob ihre Kinder zur Schule gehen oder ob sie daheim lernen.

Ab Klasse acht sollen alle Schüler zu Hause bleiben und auf Distanz unterrichtet werden.

Genau Letzteres aber, Vorausschau, war vor Ort Kern aller Bemühungen der vergangenen Monate. An der größten Ratinger Schule, mit ihren 1150 Schülern und mehr als 100 Lehrern sah man sich hier schon vor dem Verzicht auf die Präsenzpflicht gut gerüstet.

Dazu trugen auch unkonventionelle Ideen bei: „Den Schulgong haben wir abgeschaltet,“ so Schulz. „Das funktioniert zum einen gut, zum anderen wirkt das auch viel erwachsener.“ Natürlich bedeutete das nicht, dass Unterrichtseinheiten und Pausenzeiten nun vogelwild durcheinander gegangen seien, im Gegenteil. Es funktionierte nur bei akribischer Stundenplan-Gestaltung. Das Ziel war seit April, besonders aber seit dem Schuljahrsbeginn im August, klar, auch ohne Vorgaben von oben: Die Jahrgänge kamen gestaffelt zu unterschiedlichen Zeiten in die Schule, es wurden unterschiedliche Eingänge deklariert „und es gehen nie alle 1150 Schüler gemeinsam in eine große Pause“, sagt Schulz. Maximal 260 Schüler waren zugleich draußen auf dem Gelände an der Erfurter Straße.

Größtes Problem war aus ihrer Sicht die Organisation der Mittagspause in der gemeinsam mit dem benachbarten Bonhoeffer-Gymnasium genutzten Mensa des Schulzentrums. Auch hier sorgte ein jahrgangsweise immer für zwei Wochen aufgefächerter Stundenplan dafür, dass maximal 150 Kinder gleichzeitig in der Mensa waren. Platztechnisch wäre, so Schulz, das Dreifache möglich. Zuvor waren enge Absprachen mit dem Bonhoeffer-Gymnasium nötig, dessen Schüler die Mensa mit nutzen. Mit der Schulpflegschaft habe man sich zudem erfolgreich auf ein „Maskengebot“ verständigt.

Für das Gesamtkonzept gab es inzwischen ein dickes Dankeschön von der Schulpflegschaftsvorsitzenden Heike Klare: „Die Schulleitung unserer Schule hat sehr vorausschauend und verantwortungsvoll im Sinne der Gesundheit aller Schüler und Lehrer gehandelt.“ Auf solchen Lorbeeren mochte man sich aber schon vor Eintritt der neuen Lage kurz vor Toresschluss am Freitag nicht ausruhen. Selbst dann nicht, wenn es bisher „keinen Hinweis auf Corona-Infekte in einer Klasse gegeben habe, so Schultz. Ansteckungen (bisher gab es, wie sie sagt, im gesamten Corona-Zeitraum 18 positive Tests) seien bisher nachweislich nicht in der Schule passiert und ohne massive Auswirkungen geblieben.

Auch im Weizsäcker-Gymnasium ist man stolz darauf, Ansteckungen innerhalb der Schule bisher verhindert zu haben, wie Schulleiterin Andrea El Sherif sagte. Besondere Ideen waren allerdings nicht nur für das alltägliche Schulleben bitter nötig, sondern auch für Termine wie den Infoabend für Eltern künftiger Schüler. Schließlich rücken die Anmeldetermine näher.

Deshalb ergab sich unlängst ein ungewohntes Bild: Vormittags noch ein normaler Klassenraum am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium, verwandelte sich dieser mit Unterstützung der Stadt bis zum Abend in ein kleines aber feines Fernsehstudio, von dem aus live via YouTube und Zoom in diesem Jahr coronabedingt digital der Elterninformationsabend für die vierten Klassen stattfand.

Im Detail sah das so aus: Zu Beginn führen eine Schülerin und ein Schüler aus der Stufe sechs in einem Imagefilm durch die Schule und geben Einblicke in Klassen- und Fachräume. Sie treffen auch auf die Schulleiterin Andrea El Sherif und die Erprobungsstufenkoordinatorin, die viel zu berichten und zu zeigen haben. Außerdem kommt auch das SV-Team zu Wort. Der Film zeigt mit spannenden Drohnenaufnahmen auch völlig neue Blicke auf die Dependance an der Elsa-Brandström Schule und vom entstehenden Neubau am CFvWG aus der Vogelperspektive. Im Laufe der einstündigen Veranstaltung kamen Lehrer mit relevanten Funktionen am CFvW zu Wort. In der Live-Übertragung führte die Schulleiterin Programmpunkt zu Programmpunkt.

Infektionsschutzmaßnahmen machten Abstand und das Desinfizieren des Tisches und des Mikros zwischendurch notwendig. Währenddessen konnten die Teilnehmer live mit PC-Mikro von zu Hause aus Fragen stellen oder in einen Live-Chat schreiben, der „aus dem Off“ betreut wurde.