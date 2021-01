Heiligenhaus : Anmeldungen für weiterführende Schulen

Heiligenhaus Ab dem 29. Januar startet die Anmeldefrist. Es gibt wichtige Informationen zu Anmeldezeiten für Eltern und Schüler. Anmeldungen sind nur nach Terminvereinbarung möglich.

(RP) Bald sind Anmeldungen für die Städtischen Realschule, die Städtische Gesamtschule und das Städtische Immanuel-Kant-Gymnasium in Heiligenhaus zum Schuljahr 2021/2022 möglich. Anmeldungen für die Eingangsklassen fünf der genannten Heiligenhauser Schulen und für die Oberstufe an der Gesamtschule und dem Immanuel-Kant-Gymnasium werden in der Zeit vom 29. Januar bis zum 1. Februar an der Gesamtschule, vom 29. Januar bis zum 2. Februar am Immanuel-Kant-Gymnasium und vom 16. bis zum 18. Februar an der Realschule in der jeweiligen Schule entgegengenommen.