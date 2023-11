Heiligenhaus Neue Unterstützer für die Ukrainehilfe

Erst Corona, dann der Umzug in das Schulgebäude Sportfeld: in den letzten Jahren gab es immer ein Hindernis, aufgrund dessen der Sponsorenlauf der Schülerinnen und Schüler der St. Suitbertus-Schule ausfiel. In diesem Jahr aber war es endlich wieder so weit: 380 Kinder liefen auf dem benachbarten Sportplatz Runde um Runde für einen guten Zweck.