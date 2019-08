Angedacht : Schule hat begonnen

Pfarrer Frank Schulte macht sich Sorgen ums Klima. Foto: RP/Blazy Achim

War das in den Sommerferien in Ratingen schön ruhig und entspannt: auf der Straße, in den Geschäften und zu Hause. Jetzt ist alles wieder normal. Die Straßen voll, der Terminkalender voll und die Ruhe der Sommerferien ist vorbei.

Für manche ist es vielleicht endlich vorbei, für andere ist es leider vorbei. Die Kinder und Jugendlichen dürfen endlich wieder lernen und keiner muss sich mehr langweilen. Der Alltag kehrt wieder ein. Jetzt muss es sich wieder neu einspielen: Die morgendlichen Abläufe und all das, was man schon immer so gemacht hat. Dagegen war die Urlaubszeit unstrukturierter.

Es ist viel erlebt worden, manches Neues und manches Unbekanntes. Vielleicht hat es Gespräche gegeben, für die sonst keine Zeit bleibt, die etwas in Bewegung gesetzt haben. Auf jeden Fall aber wollen wir doch etwas von der Entspannung und den Eindrücken in den Alltag retten.

Im Internet oder in diversen Zeitschriften gibt es dazu Tipps und Tricks, von denen sicher die meisten gut sind. Ganz wichtig und fast allen gemeinsam ist der Rat, sich auch im Alltag für alles genug Zeit zu lassen und sich kleine Auszeitbelohnungen zu gönnen. Auch wird empfohlen sich etwas von der Lebensart, der Kultur oder der Küche des Urlaubslandes in den Alltag zu retten.

Wenn wir das so machen, dann war die Urlaubszeit nicht einfach nur eine kurze Unterbrechung des Alltags, sondern hat uns verändert, hat uns Neues lernen lassen. Und so verändern wir uns immer wieder und immer weiter.

Denn Leben bleibt lernen, wie es schon der alte Heraklit wusste: „Man kann nicht zweimal in den selben Fluss steigen“ Wir verändern uns ständig, ob wir wollen oder nicht. Wir lernen ein Leben lang und werden damit trotzdem nicht ans Ziel kommen. Wie Sokrates in seiner Weisheit sagte: „ich weiß, dass ich nichts weiß.“