Die nächsten Sitzungen : Schulausschuss tagt im Freizeithaus

(RP) Der Bezirksausschuss Ratingen Mitte des Rates der Stadt Ratingen tritt am Mittwoch, 3. Juni, um 17 Uhr im Konferenzraum im Ratstrakt, 1. Etage, Minoritenstraße 2 - 6, zu seiner 45. öffentlichen Sitzung zusammen.

Beraten wird unter anderem über den Lärmaktionsplan Stufe 2 und die Sicherheit an Schulwegen und an Kindertagesstätten.

Der Schulausschuss des Rates der Stadt Ratingen tagt am Mittwoch, 3. Juni, um 17 Uhr im Freizeithaus an der Erfurter Straße 37in Ratingen West. Hier stehen unter anderem das Programm der Volkshochschule für das Herbst-Semester in diesem Jahr und der herkunftssprachliche Unterricht auf der Tagesordnung.