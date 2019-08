Hilden : Schulanfänger sind besonders gefährdet

Hilden/Haan Die Polizei gibt Tipps, wie Eltern ihren Nachwuchs auf den Schulweg am besten vorbereiten.

Schon bald sind die Sommerschulferien in Nordrhein-Westfalen vorbei. Deshalb wenden sich die Polizei und die Verkehrswacht im Kreis Mettmann schon jetzt an zukünftige Schüler, deren Eltern sowie an alle anderen Verkehrsteilnehmer mit der Bitte, sich rechtzeitig auf den neuen Schulbeginn und vor allem auf die Einschulung der i-Dötzchen vorzubereiten.

Die Teilnahme am Straßenverkehr mit all seinen Risiken ist ein Stück Lebenserfahrung, die Kinder mit dem Schulbeginn machen müssen. Für die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Mettmann sind Präventivmaßnahmen dazu besonders wichtig. Im Rahmen des Mettmanner Mobilitätsmanagements werden bereits bestehende und standardisierte Verkehrssicherheitsprogramme synergetisch in einem Mobilitäts-Pass in Scheckkartendesign zusammengeführt. In diesem Jahr wurden über 4000 gelbe Mobilitätspässe an die Vorschulkinder in den Städten des Kreises Mettmann verteilt, die bereits am Fußgängertraining im Elementarbereich teilgenommen haben. Weitere Informationen gibt es unter www.meinmobipass.de.