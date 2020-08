Projekt : Lintorfer Schützen eröffnen Bienenhotel

Lintorf Als Standort wählte man den eingezäunten Bereich neben dem Schießstand am Thunesweg. Bei der Auswahl hat das Team ganz bewusst an die Insekten und Vögel gedacht und heimische Hecken und Pflanzen gewählt, damit Insekten und Vögel auch etwas von der Neugestaltung haben und Nahrung in den neuen Pflanzen finden können.

Einige der Schützenkollegen waren anfangs allerdings nicht so begeistert von der Idee eines Bienenhotels, weil sie befürchteten, dass dadurch das Insektenaufkommen am Schießstand wachsen werde. Doch der Gartenpfleger konnte sie beruhigen und versicherte ihnen, dass die Tiere sich viel lieber in den Blumenfeldern und am Hotel tummeln werden – also an Plätzen, die sich nicht unmittelbar am Schießstand selber, sondern etwas abseits neben der Toilettenanlage befinden.