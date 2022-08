Kommentar : Die Chance verpasst, alle Schützen mitzunehmen 

Die Gelegenheit, das neue Konzept transparent und offensiv in die Bruderschaft zu tragen, hat man verpasst.

Die klare Ansage von Schützenchef Dr. Andreas Preuß zeigt: Das Schützenfest mit Platzkonzert und Zapfenstreich wird es nicht mehr geben. Denn die Besucher bleiben aus. Die neue Strategie: Man will Schützenzelt und Schützenplatz an den Festtagen spürbar beleben. Zeltwirt und Schausteller brauchen Umsatz, für alte Traditionen, die im Vergleich zu früheren Jahren kaum noch auf Resonanz stoßen, bleibt da wenig Platz.

Preuß hat unverblümt erklärt, dass das Lintorfer Schützenfest nur dann weiter bestehen kann, wenn eine breite finanzielle Basis besteht. Und so darf man gespannt sein, wie die Festtage nach coronabedingter Pause angenommen werden. Die Gelegenheit, das neue Konzept transparent und offensiv in die Bruderschaft zu tragen, hat man verpasst. Auch deshalb ist der Ärger bei den Schützen, die den Traditionen nachtrauern, so groß.