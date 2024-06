Theaterstück am Kant-Gymnasium „Es lebe das Recht auf Faulheit“

Wieso stehen auf der Bühne vor dem geschlossenen Vorhang vier Liegestühle und eine alte Badewanne, sonst nichts? Warum sprechen draußen zwei Schüler in betont korrektem Versmaß miteinander - und haben sich doch alles andere zu sagen als Klassisch-Bekanntes? Und: Warum finden zwei Regisseure - die Leiter des Theaterkurses - es gut, dass jede Menge Handys in einer Generalprobe zum Einsatz kommen? Für den Besucher der Generalprobe in der Aula wäre mit Hilfe der Lehrer Markus Pfeiffer und Jörg Roller ein ganzer Stapel Fragen zu klären. Und beide lassen keinen Zweifel aufkommen: Der Plan ist so, dass keine Fragen offen bleiben. Jedenfalls dann nicht mehr, wenn sich am kommenden Montag um 19 Uhr der Vorhang zur Premiere hebt.