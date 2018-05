Ratingen: Schüler spielen bei der Zelt Zeit

Ratingen "NuCombo" besteht aus Talenten der Ratinger Musikschule.

Die "NuCombo" ist das Rock-Pop- Jazz-Ensemble der Ratinger Musikschule. Unter der Leitung von Johannes Behr kommen hier die besten Schüler zusammen, um gemeinsam Musik zu machen. "Aus diesem Grund ändert sich die Besetzung der Band immer wieder", so Behr. Und so ist es auch nicht sicher, ob die "NuCombo" mit oder ohne Gesang auftritt.

Dieses Jahr präsentiert sich die Band auf der Zelt Zeit mit Sängerin Fiona Fink. Im letzten Jahr dominierten Motown-Stücke etwa von Michael Jackson und Steve Wonder das Repertoire der "NuCombo". Schließlich dürfen bei allem Spaß die Lehrinhalte nicht vergessen werden. "Diese Songs eignen sich besonders gut, um Jazz-Elemente in die Pop-Musik einfließen zu lassen", so Behr.