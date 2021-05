Schulbetrieb in Ratingen ab Montag : Neustart an den Schulen mit Mensa-Essen und Testpflicht

Neustart an den Schulen mit Mensa-Essen und Testpflicht

Schulbetrieb in Ratingen ab Montag

Von Montag an geht es auch im „Café Carl“ des Weizsäcker-Gymnasiums weiter. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Vorfreude – das ist am Wochenende wohl das vorherrschende Gefühl bei den Ratinger Schülern. Immerhin scheint einem Neustart mit Präsenzunterricht bei vollem Betrieb nichts im Weg zu stehen.

„Wir gehen davon aus, wenn auch die Bezirksregierung formal erst am Wochenende grünes Licht geben kann“, sagt Andrea El Sherif, Leiterin des Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasiums. Es ist ein echter Neustart: Zuletzt waren alle Schüler Mitte Dezember vergangenen Jahres gemeinsam in den Schulen. Trotzdem ist längst nicht alles wie „vor Corona“.

Da ist die Testpflicht: „Hat sich bei uns inzwischen gut eingespielt zweimal wöchentlich mit Lollitests“, sagt die Lintorfer Grundschulleiterin Marlene Stuckart. Überwunden sind leichte Startschwierigkeiten bei der rechtzeitigen Übermittlung von Testergebnissen aus dem Labor in die Schule. Erfreulich: „Bisher waren alle negativ.“ In Sachen Tests sieht Uwe Florin, Leiter des Bonhoeffer-Gymnasiums, neue Pflichten auf die Lehrer zukommen: „Es gibt einen Erlass, dem zufolge Schulleiter auf Wunsch schriftliche Testbescheinigungen auszustellen haben.“ Mit Selbsttests für die Schüler allein ist es also unter Umständen nicht getan.