Aktionen in Ratingen : Schüler engagieren sich für die Ukraine und den Frieden

Ratingen (RP) Gegen den Krieg in der Ukraine setzte am Donnerstag das Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg (AJC) ein Zeichen. Schülerinnen und Schüler bildeten eine Menschenkette rund um das Schulgebäude.

Die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine schockieren auch die gesamte Schulgemeinschaft des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Trotz aller Ungewissheiten, Ängste und großer Sorgen sind sich alle Eltern, Schüler und Lehrkräfte am DBG darin einig, dass sie ein Zeichen für Frieden setzen müssen, um ihre Solidarität mit der Ukraine öffentlich zu zeigen und damit die Menschen in der Ukraine moralisch zu unterstützen. Daher wollen sie öffentlichkeitswirksam eine Menschenkette um den Grünen See bilden.