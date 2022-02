Für Schulen im Kreis Mettmann : Schüler zu Medienscouts ausgebildet

Ratingen Eingeführt wurde das Projekt Medienscouts NRW im Kreis Mettmann im Jahr 2014. Im März startet nun der nächste Ausbildungslehrgang des Medienzentrums.

(RP) In Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien NRW hat das Medienzentrum des Kreises Mettmann in den vergangenen Monaten erneut 40 Schüler und 20 Lehrer aus zehn weiterführenden Schulen im Kreis zu Medienscouts ausgebildet. Die zehn Medienscout-Teams gehen nun zurück in ihre Schulen und beraten dort schwerpunktmäßig Schüler der 5. und 6. Klassen im verantwortungsbewussten Umgang mit sozialen Medien, Messengerdiensten, Bild- und Persönlichkeitsrechten in der digitalen Welt.