Ratingen: Schüler erobern tanzend die Bühne

Ratingen

Mit einem Blotschentanz beteiligte sich gestern die Adolf-Clarenbach-Schule am Tanzfest aller Schulformen und Altersklassen in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums. In diesem Jahr nahme alle Grundschulen, die Realschule und das Gymnasium, teilweise mit mehreren Klassen oder Tanzgruppen, teil. Insgesamt waren rund 250 tanz- und bewegungsfreudige Kinder und Jugendliche aus Heiligenhaus auf der Bühne führten das vor, was sie einstudiert hatten. Wie der Name schon sagt, hat das Tanzfest keinen Wettkampfcharakter, sondern möchte lediglich die Freude an der eigenen Bewegung und an der Darbietung der anderen Gruppen fördern. Von einfachen Kindertänzen, über Folklore und Tänze aus anderen Kulturen wurde alles geboten.