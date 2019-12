Ratingen : Richtig ackern: Schüler ernten Gemüse

Ratingen Damit die Gebrüder-Grimm-Schüler weiterhin an der „Gemüseackerdemie“ teilnehmen können, brauchen sie Klicks.

Seit Herbst 2018 nehmen die Kinder an der Acker-AG teil. Hinter dem Schulgelände legten sie einen 180 Quadratmeter großen Schulgarten an, in dem sie regionales Gemüse aussäten und anpflanzten. Im Sommer und im Herbst ernteten sie ihre ersten eigenen Gemüsesorten: Bohnen, Gurken, Kartoffeln, Kürbis, Mangold, Möhren, Zucchini und Rote Bete. Professionell unterstützt wurde das Projekt von der Gemüseackerdemie, einem 2014 gegründeten Sozialunternehmen, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz Schulen und Kindergärten beim Anbau von Gemüse aktiv berät. „Die professionelle Begleitung der Gemüseackerdemie hat mit 4000 Euro allerdings ihren Preis“, erklärt Lehrerin Monika Morgenroth, eine der Leiterinnen der Acker-AG. Nachdem das vergangene Jahr durch Mittel des Fördervereins und einer großzügigen Elternspende finanzieren wurde, ist die Schule nun auf finanzielle Unterstützung angewiesen – und nimmt an einem Wettbewerb der Bank RaboDirect teil. „Schulen aus ganz Deutschland machen mit, die Konkurrenz ist groß. Die fünf Schulen mit den meisten Klicks bekommen ein Finanzpaket. Wenn wir gewinnen, können wir drei weitere Jahre an der Gemüseackerdemie teilnehmen.“ Dass die Acker-AG unbedingt weitergeführt werden muss, ist den Betreuern ein Anliegen. „Ein wichtiges und tolles Projekt, das den Kindern beibringt, Gemüse wertzuschätzen“, sagt Morgenroth. Aber auch die Schüler sind überzeugt davon, dass die AG nicht schon nach einem Jahr enden darf. Gelernt haben sie eine Menge, „mehr als in der Schule“, erzählt Konstantin, der eigentlich gar kein Gemüse mag. Das „Ackern“ hat ihm aber so viel Spaß gemacht, dass er nun zu Hause Erdbeeren angepflanzt hat und sein Sortiment bald erweitern möchte. Auch Theo, dem die selbstgemachte Kürbismarmelade ganz fantastisch geschmeckt hat, hat es gefreut, dass das Gemüse in allen Formen und Farben verwertet wurde. „Wir haben die krummen Gurken nicht aussortiert, wie das im Supermarkt immer gemacht wird“, sagt er. Auch die Zucchini seien „in echt ja viel größer“.