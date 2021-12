Schule Ratingen : Kopernikus-Schüler werden für Schulfilm ausgezeichnet

Lintorf Am Kopernikus-Gymnasium Lintorf haben Schüler der Jahrgangsstufen acht bis EF Filme produziert, die Fächer und AGs vorstellen und einen kleinen Einblick in das Schulleben geben.

Viertklässler wollen natürlich wissen, wie Unterricht am Gymnasium funktioniert. Eigentlich können sie dafür am Tag der offenen Tür an Schnupperunterricht teilnehmen. Doch schon das zweite Jahr in Folge müssen Alternativen her. Am Kopernikus-Gymnasium Lintorf haben Schüler der Jahrgangsstufen acht bis EF Filme produziert, die diese Rolle übernehmen. In kurzen Videos stellen sich die Fächer und AGs vor und geben so einen kleinen Einblick in das Schulleben.