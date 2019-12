Ausflug : Schüler besuchen Haus der Geschichte

Zu den Höhepunkten im Haus der Geschichte zählt ein Vespa-Motorroller, der 1950 in den Hoffmann-Werken in Lintorf produziert wurde. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Das beliebte Kulturrucksack-Programm wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt.

(RP) Der letzte Kulturrucksack-Tagesausflug des Jahres führte jetzt eine Ratinger Schülergruppe zum Bonner Haus der Geschichte. Das Museum gehört mit rund 850.000 Besuchern im Jahr zu den meistbesuchten Museen in Deutschland und dokumentiert in einer beeindruckenden Dauerausstellung die Geschichte beider deutscher Teilstaaten von 1945 bis in die Gegenwart.