Schülerkonzert : Konzerte: Liebfrauenschüler begeistern

Rund 200 Musiker der Liebfrauenschule standen nach zwei Jahren wieder auf der Bühne. Das Publikum sparte nicht mit Applaus. Foto: Anja Reich

Die Vorfreude war riesig, denn Veranstaltungen dieser Art haben Tradition. Doch dann kam Corona dazwischen. Unter dem Motto: „The Show Must Go On“ fand nun das diesjährige Sommerkonzert der Liebfrauenschule statt.

Nach zwei Jahren der Enthaltsamkeit präsentierten die Schüler die in der Corona-Zeit teilweise unter schwierigsten Bedingungen einstudierten Orchester- und Chorstücke dem Publikum, das sich begeistert zeigte. Von stehendem Applaus begleitet zogen die rund 200 Musiker durch die Stadthalle zur Bühne.

Info Am Ende des Konzertes Dankeschön: Es gab Blumengebinde für die Lehrer und rote Rosen für die Zehntklässler, die nun die Schule verlassen werden.

Für die siebten Klassen war es das erste Mal, dass sie auf der Bühne vor Publikum spielten oder singen durften, so sagte der Schulleiter Christoph Jakubowski bei seiner herzlichen Begrüßungsansprache. Als Verneigung an die Ukraine und als Mahnung an die Welt erklangen zunächst vom Unterstufenchor die Songs „Peace to the world“ und „Singa Yesu“ von Lorenz Mayerhofer, die sehr eindringlich und empfindsam vorgetragen wurden, während im Hintergrund die ukrainische Flagge zu sehen war.

Zum folgenden Stück „Farbenspiel des Windes“ aus dem Disney-Film Pocahontas gesellten sich die Solistinnen Lena Pawell und Mariella Kleinknecht, die absolut professionell gemeinsam mit dem Chor sangen. Die von Camille Saint-Saens adoptierte Musik des Can-Can von Offenbach für das Schildkröten-Ballett im „Karneval der Tiere“ spielte das Vororchester unter Leitung von Johanna Kämmerer souverän und für ihr Alter recht ordentlich auf, ebenso auch den „Baby Elephant Walk“ von Henry Mancini.

Die „Missa 4 You(th)“ mit Kyrie, Sanctus und Gloria von Tjark Baumanns wurde vom Chor unter der Leitung von André Schürmann aufgeführt. Hier bahnte sich schon ein erster Höhepunkt des Abends an. Einfühlsam vom Chor gesungen und äußerst präzise von Ute Klein am Klavier begleitet, wirkte diese Musik wie in einer Kathedrale, zumal die passenden Bilder im Hintergrund eingespielt wurden.

Edward Elgars Marsch „Pomp and Circumstances“ wurde nun vom großen Orchester dargeboten. Ute Klein leitete mit präziser Schlagtechnik das Orchester und war auch für den jubelnden Applaus nach dem „Star Wars Thema“ von John Williams verantwortlich. „A Clare Benediction“ von John Rutter, „The Time of My Life“ aus Dirty Dancing und das äußerst rhythmische Stück „I’m still standing“ von Elton John wurden vom Chor exakt gesungen und teilweise mit passenden Lichteffekten und auch Übersetzungen bereichert.

Kammerchor und Chor der Ehemaligen sangen sehr präzise und anrührend: „Amatè Adea“ und „Kayama“ von Karl Jenkins, „A Million Dreams“ aus The Greatest Showman, „When We Were Young“ von Adele sowie „African Toto“, das mit einer Imitation von Regen, Gewitter, Blitz und Donner, sowie Bilder aus Africa das Publikum entzückte. Dann folgten die „MusiCats“.

Das bedeutete: Jetzt rockt die Stadthalle. Mit den Titeln: „One Day in Your Life“ von Anastacia, „I Just Can’t Stop Loving You“ von Michael Jackson, „All I Know So Far“ von Pink und „Simply the Best“ von Tina Turner erreichten die Begeisterungsstürme ungeahnte Höhen.