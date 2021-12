Jahresprojekt : Schüler dreht Film über Kirchenfragen

Im Altarraum hat sich Felix Borowski mit Pastor Daniel Schilling zum Interview getroffen. Foto: RP/Felix

RATINGEN Der Ratinger Felix Borowski hat sich mit Vertretern der Pfarre St. Peter und Paul über Themen wie Missbrauch, Homosexualität und der Rolle der Frau unterhalten. Entstanden ist ein 45-minütiger Film.

Von Gabriele Hannen

Eine ganze Familie steht dem Schüler nach Kräften bei. In der Rudolf Steiner-Schule in Düsseldorf findet er große Unterstützung, der örtliche Pastor Daniel Schilling ist hocherfreut und der befreundete Kaplan Imanuel Renz, erst unlängst zum Priester geweiht, ebenso. Was ist geschehen: Der Ratinger Felix Borowski, 18 Jahre alt und noch im Anlauf aufs Abitur an der Düsseldorfer Waldorf-Schule, hat einen Film zum Thema „Die katholische Kirche und die Jugend“ gemacht. Und den hat er gut gemacht.

Immerhin bietet diese Schule ihren Leuten die Möglichkeit, sich an einem Jahresprojekt zu versuchen und mit pädagogischer und sachlicher Hilfe das Vorhaben voranzutreiben. Machen müssen sie dann schon selber. Als Kind der Zeit wollte Felix einen Film machen, als Geübter im Umgang mit Medien sah er erst mal keine Probleme; vor allem nicht mit zwei hilfsbereiten Brüdern und einem Großvater, der die jugendlichen Macher chauffierte. So waren die äußeren Bedingungen schon mal geklärt. Das Equipment stellte zum Teil die Schule zur Verfügung. Eine Drohne wurde auf eigene Kosten beschafft. Da blieb dann nur noch der Inhalt, der das ganze Unternehmen rechtfertigen sollte.

Wer im Jugendleiterteam der Pfarre St. Peter und Paul sozialisiert ist, wer mit Interesse und auch Begeisterung der Kirche angehört, die altersentsprechenden Sakramente empfangen hat und mit wachem Gemüt durch die Welt geht – dem sind schon einmal viele gute Gaben zu eigen. Auch eine lustige Session als Kinderkarnevalsprinz war sehr wohl hilfreich. Von Armut, Krankheit, Einsamkeit und daraus resultierenden Sinnzweifeln ist gottlob nicht die Rede. Also konnte Felix Borowski frisch ans Werk gehen.

Wen fragt man, wenn man was übers angestrebte Thema wissen will? Klar, den ehemaligen Jugendpfarrer. Weil der selbst einen sicher interessanten Weg bis zu seinem heutigen Stand gegangen ist und viele Jugendliche auch wegen seines Berufs kennengelernt hat. Dann fragte er Imanuel Renz (bei Instagram: Happy Catholic Priest who loves Christ, the Church and Crossfit), den Jungpriester, der seine eigene Jugend nicht lange hinter sich hat. Und dann überaus direkt antwortende junge Leute aus dem Jugendleiterteam und aus dem Religionskursus.

Das Projekt wird sicherlich von vielen Seiten begutachtet: Sind Licht und Ton okay, die Fragen präzise ausformuliert, der Aufbau schlüssig, die Zeit der Abwicklung gut genutzt, ist sorgfältig gearbeitet worden und am Schluss etwas herausgekommen, das nicht nur der Borowski-Entourage gefällt. Es kann natürlich auch inhaltlich beurteilt werden. Wobei Pastor Schilling ein hohes Lob anstimmt: „Dass Felix sich in dieser Weise mit der Frage auseinandersetzt, was die Kirche mit der Jugend und was die Jugend mit der Kirche anfängt, hat mich tief beeindruckt. Er zeigt bereits als junger Mensch einen für mich sympathisch kritisch loyalen Umgang mit unserer Mutter Kirche, die es der Folgschaft ihrer Kinder nicht immer einfach macht.“

Freundlich gemeint und richtig betrachtet. Da gibt es nämlich auch Fragen nach Missbrauch und Homosexualität, nach der Position von Frauen in der Kirche und braver Frommheit. Und alle Fragen sind überaus freundlich, so cool und unaufgeregt gestellt, dass die studierten Glaubens-Profis ihre wohl durchdachten Meinungen ruhig erläutern konnten, die Jugendlichen aber auch nicht wirklich aufmüpfig erschienen, wenn sie ihre Meinung kundtaten. Krawallig wird es nie, rebellisch auch nicht.

„Kirche ist der Zusammenschluss aller Getauften“ hieß es an einer Stelle. Wohl wahr. Damit wird die Verurteilung „der Kirche“ schon mal ganz schön gerade gerückt. Der Film aber, der nur 15 bis 20 Minuten dauern sollte, letztlich aber 45 Minuten lang wurde, der sich keinesfalls flott mit der linken Hand machte, sondern eine ganze Menge Handwerk erforderte, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ob er bei you tube gezeigt werden wird oder als Aufhänger bei Diskussionen ist noch nicht klar. Der Autor hat noch hier und da etwas zu verbessern und will auch der Rechtschreibung zum Sieg verhelfen.