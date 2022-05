Jugendkulturpreis Ratingen : Stadt verleiht Kulturpreis an Schüler

Ratingen Das Kulturamt der Stadt Ratingen hatte im laufenden Schuljahr einen Jugendkulturpreis mit dem Thema „Jüdisches Leben in der Gegenwart“ ausgerufen. Am 24. Mai findet die Preisverleihung statt.

In der Kategorie „Gruppe, ab fünf Personen“ konnten zwei Gruppen ausgezeichnet werden. Mit Lisa Butenberg, Chiara Blau, Sophie Apeltrath, Eleni Mottweiler, Selina Krone, Eva Czekalla und Saide Yilmaz holten sich sieben Schülerinnen des Kopernikus-Gymnasiums den ersten Platz. Sie beleuchteten mit einem Podcast und einem Flyer das heutige jüdische Leben, mit dem Fokus auf Sicherheit der Juden in Deutschland.

In der Kategorie „Einzelpersonen, bis vier Personen“ konnten gibt es fünf weitere Preisträger. Die Erstplatzierten Alen Civic und Erik Wesser erläuterten in ihrem Film „How to become a Jew“, wie man Mitglied der jüdischen Gemeinde wird. Auf Platz zwei landete der Podcast „Jüdisches Leben in der Gegenwart“ von Can Köpeli und Arel Agbaba mit den Gästen David Taege und Miran Üryan. Zusammen stellten sie Feiertage der Juden und der Moslems vor und arbeiteten Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus.