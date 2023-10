Literaturwettbewerb für Jugendliche Crime Time — Literaturwettbewerb in der Stadtbibliothek

Die Texte müssen in getippter Form auf DIN A4, mindestens in Schriftgröße 12 und mit maximal 11.000 Zeichen inklusive Leerzeichen eingereicht werden und dürfen nicht mehr als sechs DIN A4 Seiten umfassen. Bei einer Überschreitung ist eine Wertung nicht möglich. Bei der Einreichung müssen alle persönlichen Daten angegeben werden inklusive einer Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse. Bei Teilnehmenden, die noch nicht 18 Jahre alt sind, wird eine formlose Genehmigung der Erziehungsberechtigten vorausgesetzt. Einzureichen sind die Texte per E-Mail an stadtbibliothek@ratingen.de.