Heiligenhaus: Schotterpiste sorgt für Dauer-Ärger

Heiligenhaus Anwohner Schniewind will aber nicht lockerlassen.

Dass Nikolai Schniewind die Nase bis obenhin voll hat von einem Ärgernis direkt vor seiner Haustür - daran kann spätestens seit seiner Anfrage in der Ratssitzung im März kein Zweifel mehr sein. Zwei Dinge sind bis Ende Mai klar: Grundlegendes zu seinen Gunsten hat sich aus seiner Sicht nicht verändert - aber der Anlieger der Straße Obere Flandersbach wird nichts auf sich beruhen lassen in einer Dauerdiskussion mit Vertretern des Landesbetriebs Straßen.NRW. Wie berichtet, war im Zuge der A44-Bauarbeiten eine Zuwegung als Schotter-, Matsch- und Buckelpiste zurückgeblieben.

Darüber beschwerte er sich. Ende März war eine neue Schicht Split aufgetragen worden. Das aber brachte aus Schniewinds Sicht nur neue Probleme mit sich, die er seither zu klären bemüht ist. "Zusammenfassend muss ich feststellen, dass Ihnen seitens meiner Mitarbeiter sehr effektive und zielführende Lösungen angeboten worden sind. Es handelt sich hier um Maßnahmen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen und wirksam sein werden", heißt es in einem Schreiben von Straßen.

Kontakt Mailen Sie an ratingen @rheinische-post.de.

Was? Die Ampel zum Bürgermonitor zeigt, in welcher Phase das Problem steckt.

NRW an Schniewind vom 18. April. Der sieht das nach wie vor anders. Jüngster Vorschlag nun, von Straßen.NRW, datiert vom 25. Mai: "Unter der Leitung des Betriebssitzes wird ein Gespräch mit Ihnen und der Regionalniederlassung Ruhr stattfinden. Hierzu wird ein Mitarbeiter aus der Abteilung Straßenbau/Landschaftsbau des Betriebssitzes dem Termin beiwohnen. Im Zuge des Termins können u.a. die von ihnen aufgeworfenen Fragestellungen im Dialog erörtert werden. Hinsichtlich der Terminfindung rege ich an, dass Sie sich mit der Regionalniederlassung Ruhr in Verbindung setzen und Terminoptionen besprechen.