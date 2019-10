Ratingen : Schöpfer der „Galerie des Wahnsinns“

Peter Maria Schäfer hat viele Berufungen und Ideen. Derzeit sind es Möbel, Deko und Weine.

Aber auch ein umtriebiger Mann wie Schäfer fängt mit Geburt (1961), Kinder- und Jugendzeit (in Essen) an. Er besuchte das renommierte Burg-Gymnasium in Essen, das als letzte Orchideenblüte mit Latein anfing und machte dort 1980 auch sein Abitur. An der Essener Uni folgt ein Grundstudium in Germanistik, Kunst und Philosophie. Er arbeitet als Regieassistent in Bielefeld und Essen, spielt im Theater Freudenhaus, macht Regie im Warschauer Pantomimentheater. Geht zum Studium für Kommunikationsdesign an die Folkwangschule.