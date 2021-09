Ratingen : FDP Homberg verärgert über lange Leitung der Stadt

Homberg Die Schönungsteiche in Homberg waren und sind das Ziel vieler Spaziergänge. Doch mangels Pflege sind sie nach und verschlammt. Bei der Stadt Ratingen scheint das Projekt in Vergessenheit geraten zu sein.

Norbert Frank zeigt sich erfreut und verärgert zugleich: „Es ist gut, dass es endlich einen Zeitplan gibt und Bewegung in dieses aus unserer Sicht so wichtige Projekt kommt. Aber ich ärgere mich, dass wir viel Zeit verloren haben, in denen bereits wichtige und zeitintensive Planungsschritte hätten abgeschlossen werden können. Die FDP wird dieses Projekt weiterhin eng begleiten und wir hoffen, ab jetzt an von der Verwaltung regelmäßig Informationen über den Entwicklungsstand zu bekommen.“