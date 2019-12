Ratingen : Schönstes Rathaus: Stadt will NRW-Titel

Der neue Gebäudekomplex ist erst seit wenigen Monaten in Betrieb. Nun bewirbt man sich und rechnet sich gute Chancen aus.

Es ist ganz schön ambitioniert. Das neue Rathaus ist erst seit wenigen Monaten in Betrieb und soll demnächst über die sozialen Medien eine größere Bekanntheit in NRW erlangen. Denn es geht um einen besonderen Titel: Der Neubau an der Minoritenstraße macht mit bei der Kampagne „Wo steht das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen?“.