Service der Stadt Ratingen : Gärtner-Azubis lassen Friedhof Hösel erblühen

Ratingen Drei Azubis haben auf einer Rasenfläche eine insektenfreundliche Oase gestaltet. Besucher werden Freude daran haben.

Diesmal wurde ein besonderes Verfahren gewählt. Statt wie üblicherweise die bestehenden Rasenflächen zu fräsen und Wildblumensaatgut einzubringen, wurde die bisher intensiv gepflegte Rasenfläche mit rund 2.500 verschiedenen Stauden bestückt. In den eher feuchten Bereichen finden zum Beispiel Margeriten, Seifenkraut, Kuckucks-Lichtnelke und Wiesenknopf eine neue Heimat, in die trockeneren Rasenflächen werden unter anderem Acker-Witwenblume, Wiesensalbei und Schlüsselblume gepflanzt. Hierfür werden Stauden genutzt, die eigens in acht Zentimeter großen Töpfen herangezogen wurden.